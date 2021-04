Espírita de SC analisa carta a Paulo Gustavo psicografada por médium

É necessário ver de forma sóbria a carta psicografada por uma médium e recebida pelos familiares de Paulo Gustavo, ressalta Olenyr Teixeira, assessor da presidência da FEC (Federação Espírita Catarinense). Teixeira dirige trabalhos mediúnicos em Santa Catarina e fez algumas observações quanto às informações divulgadas.

De acordo com a coluna do Leo Dias, a carta conta com fatos que poderiam ser comprovados apenas familiares e amigos de Paulo Gustavo, internado em estado grave por Covid-19. A mensagem teria sido enviada por uma ancestral do humorista, e assinada com um apelido.

Teixeira não teve acesso a todo o conteúdo da carta, apenas às informações divulgadas. A situação impede uma análise aprofundada e não afasta uma possível autenticidade, pontua o vice-presidente. Mas ressalta alguns aspectos a se considerar.

