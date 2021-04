Esposa de Zé Felipe homenageia Leonardo e divulga várias fotos dele

Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão sempre repercutindo por conta do cantor Leonardo e a nora do sertanejo resolveu homenageá-lo com uma publicação só para ele no Instagram.

Ela, que está grávida do filho do artista, publicou uma sequência de fotos da comemoração do seu aniversário de 22 anos, nas quais surgiram se divertindo e trocando um abraço.

“Água de toba mor! Amamos você”, escreveu a famosa na legenda. A influenciadora digital, vale lembrar, está esperando uma menina, que se chamará Maria Alice.

A criança, inclusive, contará com um quarto exclusivo na casa dos avós, Leonardo e Poliana Rocha, e os pais deixaram os fãs babando com cada detalhe ao mostrar tudo em um vídeo recente, onde Virgínia revelou:

“A obra vai ficar pronta no fim de abril. Poliana está fazendo uma reforma ‘braba’ lá porque era o quarto do Zé Felipe. Agora ele não tem mais quarto, vai ser o da Maria e o nosso no mesmo espaço”.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virgínia se casaram há alguns dias, após ter adiado a data várias vezes por conta da pandemia. A união aconteceu quando todos menos esperavam.

Foi aí que ela anunciou em seu perfil no Instagram que a união oficial finalmente aconteceu:

“E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe!! Como eu sempre digo, te amo infinito e além”.

A loira também divulgou um vídeo com toda a cobertura da festa em seu canal no YouTube e disparou:

A gente tinha desistido da cerimônia. A gente teria um pastor ou um padre para fazer a bênção, a gente faria votos, assinaria papel e jantaria. Hoje não vai ser nada disso. A gente não vai até o cartório, nem o cartório vem até a gente. A gente vai casar on-line para aproveitar que já tinha tudo marcado e que nos convites está dia 26. A cerimônia vai ser no mês que vem, quando puder”.

Os comes e bebes foram nada menos que um jantar de comida japonesa na casa de Leonardo e Poliana Rocha e os padrinhos, Samara e Thiago, os únicos convidados, por conta da pandemia:

“O casamento é esse. É o que temos para essa época, e está tudo certo… acho que quando Maria Alice tiver um ano a gente faz [a cerimônia] na igreja, que aí ela entra com a aliança. O que importa é que eu vou casar”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)