Ex-Rouge Li Martins e o marido estarão no Power Couple Brasil 5

A ex-Rouge Li Martins estará na próxima edição do Power Couple Brasil, da Record TV. A cantora e o marido dela, Jp Mantovani, se juntam à Adriana Bombom e Amanda Dejdahen no elenco. Os dois estão juntos desde 2015 e são pais da pequena Antonella, de 3 aninhos.

O casal se conheceu dentro de outro reality show da emissora, A Fazenda 8. A cantora e o modelo chegaram a romper o matrimônio em fevereiro de 2017, quando Li estava grávida de apenas cinco meses de Antonella. Apesar do rompimento, os ex-peões reataram o romance e seguem juntos até hoje. Há quem diga que os dois contarão com a torcida de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, campeões da última temporada do reality, de quem são padrinhos de casamento e amigos de longa data.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!