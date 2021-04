Fãs de Raissa Barbosa citam modelo na redação do Enem e tiram nota alta

Raissa Barbosa usou as redes sociais para comemorar o desempenho de seus fãs no Enem

Raissa Barbosa usou as redes sociais para comemorar o desempenho de seus fãs no Enem.

A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ contou que recebeu mensagens de seguidores que a citaram na redação do exame e ficaram satisfeitos com o resultado.

“Muita gente me marcando dizendo que tirou nota alta no Enem porque usou a minha história na fazenda como exemplo de estigma relacionado às doenças mentais. Eu não tô acreditando. Parabéns a todos que souberam contextualizar esse tema tão importante e necessário”, celebrou.

O tema da redação do Enem 2020 foi “o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. Raissa tem Borderline e a síndrome ficou entre os assuntos mais comentados durante sua participação no programa da Record.

A história dela inspirou os fãs que acompanharam a trajetória intensa no confinamento.

início de um sonho | deu tudo certo pic.twitter.com/zlrSeLBQhd — ca (@its_crm) March 30, 2021

Pensei que eu ia zerar a redação, mas eu tirei 760, obrigada mamis @raissabarbosar só conseguir lembra de vc na hora e deu certo 🤍 — Pri🐇🍸🌵|🌦️ (@byanjoos) March 30, 2021

RAISSA BARBOSA A LENDA QUE ME FEZ TIRAR 940 NA REDAÇÃO DO ENEM — . (@maarquees16) March 30, 2021

GENTE eu tô chocada com a minha nota na redação kkkkkkkkkkkkkkkkk meu deus, ela foi totalmente inspirada no texto motivacional MANO MEU REPERTÓRIO FOI RAISSA DA FAZENDA, não pode ser uma coisa dessas, eu tô mt feliz — giovana (@epyphxny) March 30, 2021

Em alguns momentos, a vice-miss bumbum perdeu o controle e precisou da ajuda de amigos para lidar com os surtos no reality.

Jojo Todynho, campeã da temporada, foi quem mais deu apoio a ela e até se ofereceu a arcar com os custos do tratamento aqui fora.

A participação de Raissa chegou a ser questionada por parte do público e outros participantes. Muitos acham que a Record arriscou ao colocar Raissa para viver com a pressão do confinamento sabendo do seu histórico.

Antes de uma briga, inclusive, Luiza Ambiel, Mirella e Victoria Villarim combinaram de provocar a modelo para que ela perdesse a cabeça e fosse expulsa.

Mas o tiro saiu pela culatra, pois a vice-miss bumbum deixou o reality amada e com milhões de seguidores.

