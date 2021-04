Filhos de Tom Veiga podem perder casa do pai por dívida

No meio da disputa para anular o testamento de Tom Veiga , os herdeiros do intérprete do Louro José teriam outra preocupação.

Segundo o jornal Extra, os filhos dele podem perder uma casa que o ex-parceiro de Ana Maria Braga comprou em Orlando, nos Estados Unidos.

Tom teria comprado a casa em 2020 e os pagamentos de seis parcelas estariam atrasados. Em setembro do ano passado, uma contadora estadunidense teria entrado em contato com o comunicador para falar que ele poderia perder o imóvel caso não quitasse a dívida.

Por enquanto, nem Cybelle Hermínio, de quem Tom estava se separando, nem os filhos dele teriam direito ao imóvel atualmente por conta das dívidas.

O intérprete do Louro José tinha uma boa vida financeira e chegou a ganhar R$ 150 mil por mês no “Mais Você”, mas estaria com algumas dificuldades financeiras antes de morrer.

“Ele sempre foi mão aberta, mas muito precavido. Ninguém sabe direito o que aconteceu para que, de alguns meses até sua morte, ele estivesse enrolado com dinheiro”, disse um amigo de Tom ao jornal Extra.

“Ele pegou uma grana altíssima e investiu em Bitcoins. Era um bom dinheiro, coisa de seis dígitos. Mas não sabemos o que deu isso”, completa.