Fora do BBB21, Rodolffo elogia Juliette: “Gata pra caral**”

O cantor Rodolffo está com a agenda cheia após a sua eliminação do BBB21. Na madrugada desta quinta-feira (8/4), o sertanejo participou do programa A Eliminação, do Multishow, e não poupou elogios à Juliette.

Durante entrevista, comandada por Bruno de Luca e a ex-BBB Viviane Amorim, Rodolffo confessou ter atração pela sister.

“Juliette é gata pra caral**”, afirmou o goiano levando os fãs do shipper judolffo à loucura.

“Uma das coisas que eu mais elogiei na Juliette, e eu ainda brinquei com ela, eu falei ‘Juliette, seu cabelo é muito bonito’”, completou o artista.

Israel comenta sobre o shippe Rodolffo e Juliette: “As brincadeiras com a Sarah era mais de amigo, com o Juliette o trem era mais apimentado parece” 🔥

O que vocês acharam? #BBBAEliminação @iRodolffo pic.twitter.com/xBY6q8ArJT — Multishow em 🏠 (@multishow) April 8, 2021



O Metrópoles e a TV Walter Abrahão (TVWA) estrearam o programa Bate Boca Brasil.

Com Leo Dias, a ex-A Fazenda Luiza Ambiel, Bruna Braga e o humorista Maurício Meirelles, a atração irá discutir tudo sobre o Big Brother Brasil 21.

O programa é exibido ao vivo pelo YouTube do Metrópoles e pelos canais da TVWA nos serviços de TV por assinatura (canal 122 da NET e Claro; canal 143 da Oi; canal 161 da Sky; e canal 150 da Gigabyte).