Gestores da Sicredi fazem visita à Prefeitura de Rio Branco visando novas parcerias

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que visa sempre contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da comunidade em que atua. E no intuito de fortalecer a missão da instituição, os gestores da cooperativa realizaram uma visita a Prefeitura de Rio Branco na segunda-feira dia, 12.

O Gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Uelligton Júlio e o Gerente das agências Sicredi na Capital acreana, Roberto Santos, foram recebidos pelo prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e a vice-prefeita Marfisa Galvão.

A visita teve por objetivo fortalecer relacionamento e ajustar futuras parcerias. Na ocasião os gestores da Sicredi apresentaram dados das diversas parcerias que a Cooperativa pode realizar com o executivo municipal e outras entidades afim de proporcionar possibilidades para o desenvolvimento local, seja financeiro ou social. Entre os projetos citados estão: Projetos técnicos que visam acesso ao crédito pelos pequenos produtores da agricultura familiar, Programa de educação financeira e o Programa A União Faz a Vida.

O programa União Faz a Vida é uma iniciativa sistêmica do Sicredi que disponibiliza em escolas da região em que atua uma metodologia de ensino em que os alunos são protagonistas do processo de aprendizagem, com isso a Cooperativa gera valor nas comunidades, promovendo cooperação e cidadania entre crianças e adolescentes.

No estado do Acre já possuem duas escolas estaduais sendo piloto do programa, são elas: Escola estadual Professor Pedro Martinello em Rio Branco e a escola Família Agrícola Jean Pierre Mingan em Acrelândia. Na área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso diversas escolas em Comodoro, Pontes e Lacerda, Araputanga e São José dos Quatro Marcos contam com essa metodologia de aprendizado.

Também entrou em pauta a importância da educação financeira para os servidores públicos, como auxílio para contenção e previsibilidade de gastos com mais efetividade, além de trazer mais segurança para o agente público em sua prestação de serviço.

Na ocasião, o prefeito Tião Bocalom se demonstrou impressionado com o crescimento exponencial que a Sicredi está tomando na região com a criação de várias agências no interior do estado e na capital. Também parabenizou a Cooperativa pelo desenvolvimento que tem levado às regiões em que atua.

O gerente de Desenvolvimento da Sicredi Biomas, Uelligton Júlio, explica a importância da visita ao prefeito. “Nós da Sicredi Biomas atuamos para desenvolver as pessoas e a economia onde atuamos, apoiamos o produtor rural, funcionários públicos, pequenos, médios e grandes empresários em diversos aspectos como: financiamentos e programas sociais. Queremos trazer esses programas para uma parceria com a prefeitura. E o prefeito foi bem aberto para apoiar e desenvolver essa ideia”.

Na visita, foi apresentada, também, uma proposta para instalação de um novo relógio, modelo de painel eletrônico, que dar visibilidade de hora e temperatura a motoristas e pedestres e será instalado em um local com maior trânsito de pessoas.