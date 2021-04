Gil teme ficar excitado após beijo em Juliette: “Amigo, você é bi”

Na madrugada deste sábado (17/4), durante festa do BBB21, Gilberto teve medo de ficar excitado após receber um selinho de Juliette. O temor do doutorando em economia divertiu a sister — e plantou caraminholas na cabeça dela.

“Tu tem desejo por mulher?”, perguntou a paraibana, sentada no colo do brother. “Tenho medo, Deus me livre. Não sei. Vai que o negócio começa a coisar”, respondeu Gil. “Tu tem medo? Por que?”, tornou a indagar a advogada e maquiadora. “É medo de aleatoriamente subir”, confessou o doutorando.

