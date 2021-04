Gleici finaliza transição capilar e mostra cabelo 100% sem química em vídeo

Nesta terça-feira, 13, Gleici Damasceno deixou a web todinha babando!

A influenciadora, que ganhou o BBB18, decidiu mostrar seu cabelo natural, totalmente sem química, quando está molhado e quando está seco.

Ela postou, no Instagram, um vídeo onde apareceu primeiro com os fios ainda úmidos, como se estivesse acabado de lavar. E, em seguida, surgiu com o cabelo seco.

“Que alegria compartilhar com vocês um vídeo assim. Foi um longo caminho pra conseguir ter meu cabelo 100% sem química, mas valeu!”, escreveu a morena na legenda.

“Tá linda”, “que cabelo perfeito”, “seu cabelo me inspirou”, “maravilhosa”, “arrasou!”, “perfeita”, foram alguns dos elogios deixados nos comentários do post.

Veja: