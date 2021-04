Globo decide quem substituirá Faustão no “Domingão”; veja quem é

Segundo Leo Dias, Luciano Huck herdará as tardes dominicais

Após meses de negociações, a alta cúpula da Globo decidiu, finalmente, quem substituirá Fausto Silva, mais conhecido como ” Faustão “, no ” Domingão “. De acordo com Leo Dias, Luciano Huck, que era o favorito entre os cotados, foi o escolhido. Nos próximos meses, o apresentador deve se organizar para deixar as tardes de sábados.

As negociações entre Huck e a emissora estavam avançadas, visto que o contrato dele acaba em julho de 2021 e existe uma pressão para que o catálogo publicitário do novo “Domingão” seja preenchido. Entre os obstáculos para o arremate da proposta estava a possível carreira política de Luciano.

Apesar de ser o favorito para o cargo, rumores e especulações apontaram uma série de nomes para o lugar de Faustão, Marcos Mion, Tiago Leifert e Rodrigo Faro, por exemplo, foram cogitados para o cargo. Entretanto, desde o início, Luciano Huck era o favorito.

