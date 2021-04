Gracyanne Barbosa estufa nádegas em vídeo e tamanho choca

Gracyanne Barbosa gerou repercussão na internet na noite da última quinta-feira (08) por conta de um vídeo publicado em seu feed do Instagram.

A musa fitness, que não esconde de ninguém o quanto adora exibir o próprio corpo, aparece nas imagens em uma piscina, com os glúteos arrebitados para fora d’água.

A filmagem foi realizada na cobertura de um edifício, no Rio de Janeiro. No campo de comentários da postagem, os internautas se mostraram espantados com o tamanho do bumbum da beldade.

“O Rio de Janeiro continua lindo, mas o Pão de Açúcar tá diferente, né?”, reagiu Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho.

“Achei que era Teletubbies… o sol saindo das montanhas”, brincou outra seguidora. “Caramba, até arregalei o olho quando vi esse bundão”, declarou mais uma.

“Gente, o pão de açúcar mudou de lugar??? Perfeito. Uma bunda é uma bunda!”, acrescentou uma quarta pessoa.

Recentemente, a morena falou sobre seu corpo nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora digital abriu o coração sobre as críticas que recebe pelo seu shape bem musculoso.

“‘Cruzes, parece um homem’. Esta frase me serviu como combustível para buscar, com ainda mais forças, o caminho que eu queria. Ainda vivemos em uma sociedade que julga as diferenças das pessoas. E são essas diferenças que nos tornam únicos e especiais. Alguns reproduzem esta frase pensando que isto me ofende e me coloca para baixo“, começou a famosa.

“Foi, e ainda é, inadmissível para muitos aceitar, que uma mulher pode ser forte. Ser mulher nunca foi fácil. Ser mulher alvo de machismo reproduzido por diversas mulheres, me tornou exatamente o que sou. Nunca foi fácil e eu nunca esperei que fosse. Jamais desistirei de chegar aos meus objetivos, estou só no começo do caminho“.

“Mas, desta vez não estou sozinha, ao meu lado um time de mulheres, que assim como eu, são determinadas a cumprir seus objetivos. Pra todas nós, parabéns por sermos mulheres fortes e guerreiras. Eu tenho orgulho de ser mulher, e vocês?“, completou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ – (@graoficial)