Gusttavo Lima e Andressa Suita são expostos e reconciliação vem à tona

Detalhe inusitado da mansão de Gusttavo Lima em Angra dos Reis entrega volta do casamento com Andressa Suita após polêmicas

Após revelar estar sentindo falta de Andressa Suita durante live, Gusttavo Lima, que gerou polêmica com uma declaração que estava passando por crise financeira na pandemia, teve intimidade com a ex esposa exposta por colunista e reconciliação veio à tona após vários encontros às escondidas nos últimos meses.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o nome do Wi-Fi da mansão de Gusttavo Lima em Angra dos Reis (RJ) entrega a volta do casal após o término, que aconteceu em outubro do último ano e teve o verdadeiro motivo exposto recentemente.

Quem se aproxima do local e busca por uma conexão Wi-Fi, se depara com a rede Gusttavo&Andressa, que pertence à mansão e mostra que o fim do casal foi superado e atualmente estão juntos, mesmo que não tenham dito para os fãs.

Em tempo: Gusttavo Lima e Andressa Suita têm sido flagrados diversas vezes juntos nos últimos meses, o que reacendeu a chama da reconciliação para os fãs.

Em declarações recentes, o casal chegou a alegar que não iria rotular sua relação, e sim levar tudo no tempo de Deus.

Cantor assumiu estar sentindo falta de Andressa Suita

A live sertaneja “Cabaré 2“, de Gusttavo Lima e Leonardo, conquistou a melhor audiência do ano até o momento e foi marcada por polêmicas, que incluíram alfinetadas para as propagandas de da live de Bruno e Marrone e um pedido de reconciliação de Gusttavo Lima ao vivo para Andressa Suita.

Em determinado momento da live sertaneja, Gusttavo Lima acabou assumindo que estava com muita saudade de Andressa Suita, sua ex esposa e mãe de seus filhos, com quem terminou o casamento no último ano, mas parece estar encaminhando para uma reconciliação concreta.

Gusttavo Lima gritou “Chora não bebê… Saudade da mãe dos meninos!” e levou a internet à loucura com o desabafo, mas parece ter divertido Leonardo, que soltou uma gargalhada com o momento e criou o meme perfeito para a ocasião:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Movimento Country (@movimentocountry)

Diferente das grandes polêmicas da primeira live “Cabaré”, Gusttavo Lima e Leonardo fizeram um show leve, bem humorado e conquistaram ainda mais o coração dos seus fãs com a simplicidade.

Apesar do sucesso, ainda não foram capazes de bater a audiência da primeira transmissão, ocorrida em abril do ano passado.