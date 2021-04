Horóscopo 2021: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Câncer (21/06 – 22/07)

Conte com sucesso, reconhecimento e mais motivação no trabalho. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Encontre prazer nas coisas simples e rotineiras. Sonhos com uma viagem também servirão de estímulo para vencer desafios profissionais e aumentar a produção. Aproxime quem está longe com vídeo-chamadas. Amor com planos de futuro. Mudanças e inovações pela frente! Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em abril