Investigado pela polícia, Nego do Borel quer ir morar em Miami

O cantor Nego do Borel revelou em suas redes sociais que pretende se mudar para Miami, nos Estados Unidos, e, por isso, intensificou as aulas de inglês.

Ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo após a modelo e ex-esposa Duda Reis acusá-lo de o acusar de estupro.

Num vídeo postado em seu Instagram, o funkeiro disse que sua professora está feliz com a evolução no aprendizado.

“Boa noite meus seguidores! Minha professora está muito feliz com a minha evolução em aprender esse idioma. Quero aprender essa língua para eu poder viver em Miami“, disse o cantor, em inglês.

“Nunca é tarde pra aprender, não sou fluente, mas estou no caminho“, escreveu o cantor na legenda da publicação.

No ano passado, diversos boatos apontavam que o funkeiro estava falido e que, na realidade, quem pagava das despesas da casa era a então esposa do cantor, Duda Reis.

Em tom de deboche, ele até assumiu as dificuldades financeiras em uma entrevista à Otaviano Costa.

Nego do Borel segue sento investigado após Duda Reis o acusar de estupro de vulnerável, ameaça, injúria e lesão corporal.

Ela também alega que contraiu HPV (infecção transmitida através do ato sexual), devido ás relações extra-conjugais cometidas por ele.

No mês passado, ele pediu à Justiça que a Polícia Civil do Rio de Janeiro explique o “sumiço” de cerca de R$ 50 mil reais apreendidos na casa dele em janeiro, durante um mandado de busca e apreensão. Segundo a defesa do cantor, dos R$ 473 mil apreendidos, somente cerca de R$ 425 foram devolvidos.