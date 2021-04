Iza vai se apresentar na festa de hoje do Big Brother Brasil

Entra na roda e ginga! Quem comandará a festa desta sexta-feira (9/4), no BBB21, é a cantora Iza. A dona do hit Pesadão subirá ao palco do regabofe, que será patrocinado pela PicPay. Essa é a segunda vez da apresentadora do The Voice Brasil no Big Brother. À coluna, ela disse estar muito ansiosa para animar os brothers e sisters do reality show.

“Estou super ansiosa e animada para fazer esse show. A sensação que eu tenho é a de que eu nunca fiz um show na minha vida, de tanto tempo que estamos parados. Estou nervosa, mas ao mesmo tempo muito feliz em poder subir em um palco num momento tão difícil.

Ainda mais sabendo que uma porrada de meu parceiro de trabalho, que vive no backstage, está passando por necessidade. Vai ser uma forma de matar as saudades de fazer o que a gente mais ama e, de certa forma, homenagear tantos artistas que estão sem plateia há tanto tempo”, disse Iza.

