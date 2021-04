Lady Gaga retoma visual extravagante para parceria com Dom Pérignon

A Dom Pérignon, marca de vinho produzido pela casa francesa Moët et Chandon, lançou um vídeo com Lady Gaga para selar a parceria com a cantora na produção de uma versão limitada de Rosé.

“Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa do poder da liberdade criativa: uma força que une Lady Gaga e Dom Pérignon. Em colaboração com Nick Knight, Dom Pérignon e Lady Gaga criaram o Queendom: um universo artístico onde reina a liberdade criativa absoluta”, escreveu a label no Instagram.

