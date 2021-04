Leticia Spiller e Globo não renovam contrato

A Globo perde mais uma de suas estrelas. A emissora não renovou o contrato com a atriz Leticia Spiller, que estava na emissora há 29 anos. A primeira novela da artista foi Despedida de Solteiro, de 1992. Dois anos mais tarde, ela virou sensação nacional com a Babalu de Quatro por Quatro, de Carlos Lombardi. A atriz ainda protagonizou e participou de diversas obras do canal.

A partir de agora, Leticia poderá voltar ao ar na emissora, mas com contrato por obra, modelo que a Globo vem adotando nos últimos meses. Com isso, a loira também ganha autonomia para negociar com as gigantes do streaming. A coluna soube que há alguns meses, uma dessas empresas já estava atrás de Leticia, mas, com o contrato vigente, a conversa não avançou.

