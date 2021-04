Lipe Ribeiro sobre Yá: “Me traiu várias vezes”

Ele reforçou a ideia de que as vezes em que ele a traiu não se comparam com tudo o que Yá fez.

“Nem se compara. Eu vejo o povo falando na internet, mas não se compara. Não foram uma nem duas vezes, foram várias. Ela viajou com ele[o pivô da separação]. A Yá viajou com ele e conheceu toda a família dele enquanto eu estava na Fazenda. E o pior? Ela aceitou o convite para ir lá dentro me entregar uma carta. Ela aceitou o pedido de casamento”, desabafou o finalista de A Fazenda 12.