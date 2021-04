Lívia Andrade e SBT: “Nem terminei a conversa e já fui mandada embora”

Em entrevista exclusiva para a coluna, Lívia Andrade revelou sua mágoa com a maneira que sua saída do SBT foi comunicada. A apresentadora contou que ela e Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT, chegaram a um comum acordo, mas que pediu um tempo para anunciar a decisão através de uma homenagem nas redes sociais, mas não teve tempo.

“Eu nem tinha terminado minha conversa com o Pelégio e já tinha sido mandada embora pela assessoria”, reclamou Lívia. Ela optou por deixar o SBT após 20 anos por estar sem função na emissora. “Ficar ganhando dinheiro dentro de casa estava me fazendo mal. Então, corri a minha gira e fiz um plano B.”

