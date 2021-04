Lulu Santos e Clebson trocam declarações ao celebrarem três anos

O cantor Lulu Santos, 67, e o marido, Clebson Teixeira, 27, trocaram declarações nas redes sociais neste domingo (11) como parte das celebrações pelos três anos juntos. O músico compartilhou ainda a primeira “usie” (selfie em grupo) dos dois.

“Todo lance que rolar, cada momento e em qualquer lugar ou enquanto acender esse brilho em seu olhar. Nossa primeira ‘usie’ faz 3 anos hoje. A gente mal se conhecia mas achava que se queria. Hoje a gente se conhece bem e tem certeza”, disse Lulu.

Clebson comentou e agradeceu o cantor pela “paciência, carinho e amor de sempre”. “É sempre um sentimento louco, meio dúbio às vezes, foram tantas coisas somadas e divididas que mais se parecem décadas, ao mesmo tempo parece ter sido ontem”.

Muitos fãs também comemoraram: “Dá para ver nos olhos o quanto um quer bem ao outro. É sobre isso!”, afirmou um internauta. “Vocês são muito lindos, muito lindos”, disse mais um. “Formam um casal lindo. Que Deus abençoe vocês”, desejou outro.

Lulu tornou o relacionamento dos dois público em julho de 2018, também com uma foto nas redes sociais e presenteou Clebson com uma músicas dias depois. O pedido de casamento foi feito pelo modelo em janeiro de 2019 e assinaram a união estável no mesmo ano.

Lulu foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.