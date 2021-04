O jornalista Erlan Bastos deixou a internet surpresa ao anunciar que está sofrendo ameaças da mãe de Wesley Safadão após expor uma crise no casamento do cantor com Thyane Dantas, que pode ter seu rompimento a qualquer momento, segundo o colunista.

Dona Bill, mãe do cantor que recentemente se envolveu em uma confusão ao despedir maquiadora, estaria enviando ameaças ao jornalista, revoltada com as informações que ele teria divulgado do casamento de Safadão.

