Make cacto! Juliette vai fazer maquiagem em Marina Ruy Barbosa

A agenda de Juliette Freire ao sair do BBB21 deve estar mais lotada que a lista das festas que a gente quer ir depois da vacina. Mas Marina Ruy Barbosa já garantiu um tempinho da mais famosa sister da edição.

No Twitter, a atriz afirmou que a paraibana irá fazer uma make nela após deixar o reality show. “A Juliette ainda nem sabe, mas já combinei com o adm [responsável pelas redes sociais] que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi”, escreveu Marina. Ela fez um adendo necessário: “Depende, óbvio, de como estiver a situação da pandemia, claro”.

