Marina Ruy Barbosa quer tirar novo affair da política

Só pessoas muito próximas ao deputado federal Guilherme Mussi sabem, mas a atriz Marina Ruy Barbosa, nova namorada do político, vem fazendo a cabeça dele para tentar afastá-lo de um novo mandato na política.

Tal fato não tem agradado essas pessoas do seleto grupo de confiança de Mussi.

Os poucos que fazem parte diretamente do convívio do casal já vêm notando o quanto Mussi entrou de cabeça nesse novo relacionamento, deixando de viver, inclusive, o dia a dia em sua holding.

Entre os funcionários, o comentário é que Mussi chegou a ficar quase dois meses sem visitar seu escritório no Itaim, no fim do ano passado.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa já declarou oposição ao presidente Jair Bolsonaro, ao qual Guilherme Mussi sempre demonstrou alinhamento político.

Sempre preocupada com sua imagem, a atriz teme que num futuro não muito distante isso possa afetá-la de alguma forma.

Os ex-namorados e marido de Marina, Alexandre Negrão, estão aí pra não deixar esta coluna mentir sobre a capacidade de convencimento da ruiva sobre seus amados.

Falando em Xandinho Negrão, há quem diga por aí que ele e Guilherme Mussi nunca foram amigos, como já havíamos adiantado.

Sendo assim, não podemos deixar de tornar público a fase em que Mussi e Negrão migraram do interior para a capital paulista e dividiram nada mais, nada menos, que o mesmo apartamento.

Puxa, se isso não é amizade, realmente não sabemos mais o que é. Quem conhece os dois, inclusive, sabe que eles passaram um tempo brigados, após Mussi se envolver com um antigo affair de Xandinho. Será um ‘Vale à pena ver de novo’?

Ainda no assunto amizade, já fica a dica preciosa desta coluna: não convidem para a mesma mesa a mãe de Marina e a sócia da ruiva na grife de roupas Ginger, Vanessa Ribeiro, porque pode dar ruim.

Apesar de tentarem manter as aparências, a falta de amizade entre as partes é recíproca. Lembrando que a sócia de Marina é casada com o principal assessor de Guilherme Mussi, mas esse não é o motivo que incomoda a mamãe da ruiva.

A razão para para tal discordância gente deixa para uma próxima publicação.