Médico Neto Leão e o biólogo Marcos Areal selam noivado; veja na coluna da Léia Lima

O noivado aconteceu no melhor dos estilos com direito a jantarzinho intimista e alianças

APERFEIÇOANDO

Linda e competente, a querida Domisy Araújo é mais uma proposta de profissionais capacitados para atuar em nosso estado, ela acaba de participar do PCI –UFAC através do projeto curso online de língua brasileira de sinais (Libras) Parabéns!

PARCERIA

Raquel frota em close ao lado de seu mentor, doutor Victor Sorrentino, festeja parceria que segue desde 2016 e esta a cada dia mais solidificada através da ortomolecular.

BELA

Um tapa na cara da beleza, Raissa Ribeiro esta cada dia mais dona de si e esbanjando sensualidade com seu corpão que chama atenção, e a simpatia que é sem duvida um dos seus pontos fortes. A foto publicada no feed da moça já passou dos 1,3 mil curtidas.



CHEGADA

Chegou para a felicidades dos pais, Fernando e Sandra Garcia, a pequena Victoria, que veio cheia de saúde e selando ainda mais a felicidade do casal.



PÁSCOA

Valeria Aquino está com propostas arrojadas para essa páscoa, focando no publico do alto Acre, além de muitas opções em cestas, através do Showroom da Mimos Aquino, lá também se encontra uma variedade de produtos da Cacau Show, uma ótima opção para os gostos mais exigentes.

NOIVADO

O médico Neto Leão e o estudante de medicina e biólogo Marcos Areal acabam de selar compromisso de noivado no melhor dos estilos com direito a jantarzinho intimista e alianças. A coluna deseja aos noivos felicidades e sabedoria nessa nova etapa.

QUARENTANDO

A empresária Joelma Severo é nosso aniversariante do final de março, em sua melhor forma ela completa 40 anos vendendo muita beleza e simpatia e com uma silhueta de dar inveja branca. Linda e plena. Felicidades amiga linda.

TATTOO

Um pequeno registro desse amigo querido e profissional dos mais conceituados no ramo da tattoo, Eliezer do estúdio Eliezer Tattoo, aproveite para fazer uma visita na pagina pessoal do estúdio e conhecer um pouco mais dos trabalhos realizados, todos de muito bom gosto.

