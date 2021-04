Mega-Sena acumulada sorteia R$ 33 milhões nesta quarta-feira

O calendário de sorteios desta quinta-feira (14) promete balançar o coração de todos os apostadores. A Mega-Sena , loteria mais querida do Brasil, segue acamulada e sorteará um montante de aproximadamente R$33 milhões!

Não perca tempo, faça suas apostas com o Mega Loterias até minutos antes do sorteio, que está marcado para acontecer hoje às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Confira a seguir as melhores dicas de apostar e fique mais próximo de se tornar o novo milionário do país:

Para concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena é preciso escolher de 6 até 15 dezenas dentre as 60 disponíveis no volante de apostas. As faixas de prêmio variam entre Sena, Quina e Quadra.

Probabilidades e estatísticas

Você sabia que é possível multiplicar suas chances de ganhar apostando em mais dezenas no volante? E que tal realizar uma aposta com as melhores e mais sorteadas dezenas da Mega-Sena? Analisar as probabilidades e estatísticas pode te ajudar a desenvolver uma melhor estratégia de jogo e possibilita apostas muito mais precisas e seguras.

Bolões

Aposte nos melhores bolões do mercado lotérico, desenvolvidos por uma equipe de especialistas, que utilizam de técnicas e métodos matemáticos para otimizar e turbinar suas apostas. No Mega Loterias, você encontra bolões de todos os preços. Confira!

Bolão de R$ 5

O Bolão ZZAB-SA dispõe de dois tipos de desdobramento: 2 apostas em cartões de 9 dezenas (que equivalem ao desdobramento de 168 apostas simples) e 6 apostas em cartões de 8 dezenas (que equivalem ao desdobramento de mais 168 apostas simples). Além de aumentar suas chances de ganhar em até 336 vezes, possui premiações multiplicadas.

Bolão de R$ 55

O Bolão MAOA-SB é composto por 1 cartão de 11 dezenas, que se desdobram em 462 apostas simples e garantem premiações multiplicadas. São 462 vezes mais chances de premiação por apenas R$ 55.

Últimos dias para apostar na Dupla de Páscoa

Faltam apenas 3 dias para o grande sorteio da Dupla de Páscoa. A primeira loteria especial do ano pagará aproximadamente R$30 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas principais que serão sorteadas no próximo sábado, 17/04. Não deixe para a última hora, acesse agora mesmo o Mega Loterias e aposte!