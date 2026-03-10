10/03/2026
Resultado Mega-Sena hoje: Prêmio milionário e como apostar nesta terça-feira (10)

Apostadores têm até as 19h desta terça-feira (10) para registrar os palpites. Saiba como jogar online pelo celular e onde assistir ao sorteio ao vivo às 20h.

Bolinhas do sorteio da Caixa para o resultado Mega Sena hoje.
Foto: Reprodução

O sonho de se tornar o mais novo milionário do Brasil movimenta as casas lotéricas e os aplicativos de aposta nesta terça-feira (10). A Caixa Econômica Federal realiza esta noite mais um sorteio do concurso da principal loteria do país, e a expectativa para o resultado Mega-Sena hoje já domina as buscas na internet.

Com o prêmio na casa dos milhões após acumular nos últimos concursos, os apostadores têm apenas mais algumas horas para registrar seus palpites e tentar a sorte grande.

Qual o horário do sorteio e onde assistir?

O sorteio das seis dezenas ocorrerá no tradicional horário das 20h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Para quem gosta de acompanhar a tensão bolinha por bolinha, a Caixa fará a transmissão ao vivo do resultado Mega-Sena hoje através de seus canais oficiais:

  • Canal da Caixa no YouTube;

  • Página oficial da Caixa no Facebook.

Imediatamente após a apuração, os números sorteados e o rateio (quantidade de ganhadores) serão atualizados nesta mesma matéria.

Até que horas posso jogar?

Se você ainda não fez a sua aposta, é preciso correr contra o relógio. As apostas para o concurso desta terça-feira podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) de hoje.

A aposta mínima, que dá direito a escolher seis dezenas (entre os números 01 e 60), custa R$ 5,00. Quanto mais números você marcar (o limite máximo é de 20 dezenas), maior o valor da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio principal.

Como apostar online?

Para quem quer evitar as filas nas lotéricas no final do expediente, a Caixa oferece opções seguras para jogar sem sair de casa ou do trabalho:

  1. Portal Loterias Caixa: Acesse o site oficial, faça o login com seu CPF e monte seu jogo. (O valor mínimo para compras no portal é de R$ 30, o que permite fazer vários jogos simples ou participar de bolões).

  2. Aplicativo Loterias Caixa: Disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS.

  3. Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é correntista do banco, permitindo fazer a aposta simples diretamente pelo aplicativo da conta.

Matéria em atualização (Os números sorteados serão inseridos aqui a partir das 20h).

Fonte: Redação ContilNet com informações da Caixa Econômica Federal

