Mega-Sena hoje, concurso 2981: prêmio acumula e vai a R$ 60 milhões; veja dezenas

As seis dezenas do concurso número 2981 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste sábado (7). E nenhuma aposta conseguiu acertar. Dessa forma, o prêmio acumulou para R$ 60 milhões no próximo sorteio, que acontecerá na terça-feira (10).

Os números sorteados foram: 15 – 32 – 27 – 58 – 22 – 50.

A quadra e a quina tiveram vencedores:

Continua depois da publicidade

5 acertos: 41 apostas ganhadoras, no valor de R$ 61.085,40 4 acertos: 2.992 apostas ganhadoras, no valor de R$ 1.379,77 Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.