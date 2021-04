Modelo expõe mensagens e diz que recebeu convite para sair com Arthur do BBB21: “O que vai fazer à noite?”

Ex-participante do reality De Férias com o Ex, o modelo Rafa Vieira revelou que já recebeu um convite para sair de Arthur Piccoli, atual participante do BBB21.

Ele expôs as mensagens em um vídeo e contou em detalhes que o flerte entre eles começou com uma troca de elogios pelas redes sociais.

“Ele é lindo, eu curtia as fotos dele e dava mole real. Num certo momento, ele começou a retribuir as curtidas e puxei assunto pelo direct. A gente começou a conversar, mas nunca foi nada muito explícito um com o outro. A gente trocava ideia”, afirmou ele.

Em uma das oportunidades, o instrutor de crossfit foi mais ousado e o chamou para sair.

