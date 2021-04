Mônica Martelli dá notícia cruel sobre Paulo Gustavo aos prantos

Atriz foi aos prantos ao falar sobre ator que está lutando pela vida em hospital

Mônica Martelli não conteve a emoção ao falar sobre as tristes notícias sobre a doença de Paulo Gustavo, que está internado em um hospital lutando pela vida, durante o programa “Saia Justa”, exibido pelo GNT.

Os famosos tornaram-se grandes amigos e estrearam o filme “Homens são de marte e pra lá que eu vou” juntos.

Na noite da última quarta-feira, 7, a atriz chorou ao vivo na hora de citar a luta do humorista contra a Covid-19 e afirmou que está com medo do que pode acontecer com o amigo.

“Tenho um amigo muito querido que está lutando. Estou com muito medo pelo Paulo Gustavo…”, desabafou ela.

Emocionada por conta do ator que continua internado, Mônica Martelli ressaltou a importância da fé nesses momentos tão difíceis. “Tenho muita fé. O Brasil tem fé que ele sairá dessa!”, declarou ela.

DOENÇA

Paulo Gustavo, de 42 anos, foi entubado na luta pela vida contra o Covid-19 desde o dia 13 de março. Por conta das complicações, o humorista recebe ajuda de ventilação mecânica para conseguir vencer a doença e sair vivo.

No dia 21, ele precisou ser intubado, e no dia 2, ele passou pelo início da terapia coadjuvante com Ecmo. Vale ressaltar que o ator sofre de asma, uma doença respiratória, e isso agravou sua situação.

TRASNFUSSÃO

Na última quarta-feira, 7, o marido do ator, Thales Bretas contou que o ator precisou passar por transfusões de sangue e, por isso, pede que os internautas façam doações para repor as bolsas usadas.

“Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura!”, começou ele.

O humorista precisou receber a transfusão devido ao ECMO. “Sabemos que, por causa da ECMO (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue”, continuou o marido de Paulo Gustavo.