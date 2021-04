Nicolau Júnior destina emenda de R$ 150 mil ao Educandário de Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, esteve na manhã desta sexta-feira, 16, visitando o Educandário do município de Cruzeiro do Sul.

A instituição foi fundada em 1952 e atende atualmente cerca de 200 crianças. Além da visita, Nicolau foi anunciar a destinação de uma emenda impositiva sua no valor de R$ 150 mil reais.

“Gostaria de agradecer ao convite para estarmos aqui. Esse trabalho tem o respeito da sociedade de Cruzeiro do Sul e é uma satisfação poder ajudar o que vocês fazem aqui”, disse Nicolau, lembrando também que há muita ajuda à instituição. “Aproveitar o momento para agradecer a sociedade cruzeirense que ajuda a manter esse trabalho tão importante para as nossas crianças carentes”, esclareceu.

O diretor-presidente do Educandário, Rinauro Lima, agradeceu a emenda do deputado Nicolau Júnior. “Muito obrigado pela enorme ajuda que o senhor está nos dando com essa emenda. Estamos precisando trocar o telhado e esse recurso vai servir para que continuemos a ter uma casa aconchegante para receber nossas crianças. Agradecemos também a sociedade cruzeirense que também ajuda muito. Mesmo neste momento de pandemia não paramos um dia sequer. Nós vamos deixar comida nas casas ou as famílias vêm buscar aqui. Nosso muito obrigado”, fala Rinauro.