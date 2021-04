No aniversário de Gugu, seus ex, Rose e Thiago fazem homenagem

Gugu Liberato faria neste sábado (10), 62 anos. A data não passou em branco para seus ex. Rose Miriam, mãe de seus três filhos, homenageou o ex-companheiro, assim como Thiago Salvático, que teria namorado Gugu por oito anos. Ambos postaram fotos antigas com ele, quase ao mesmo tempo, em seus perfis no Instagram.

Thiago reuniu registros de viagem numa só postagem e escreveu: “Queria poder revê-lo mais uma vez. Você voou para o céu, transformando-se em um lindo anjo, cuidando de todos nós. Amor, você deixou uma saudade enorme, mas vou ficar firme por você e por mim. Te amo para sempre, feliz aniversário 10/04/1959”.

