Oito dias após reatarem, Mayra Cardi e Arthur Aguiar se separam novamente

Mayra Cardi usou as redes sociais para anunciar, durante uma live, que sua relação com Arthur Aguiar chegou ao fim novamente. Eles tinham anunciado que estavam juntos de novo há oito dias.

“Essa live é mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixas nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando”, disse.

Mayra, que terminou o casamento após ter descoberto traições, ressalta que Arthur havia mudado muito. “Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (…). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando… Será que eu confio na minha percepção?”, declarou.

“Vim dizer que eu entendi a minha missão com Deus. Entendi meu propósito. Isso tudo não aconteceu na minha vida por acaso. A partir do momento que descobri as traições, que eu resolvi separar. Quero deixar claro que as traições dele foram apenas a cereja do bolo. O relacionamento abusivo não precisa ter um padrão”, declarou. “Eu nunca apanhei na cara, mas apanhei no coração… Já apanhei na cara, não dele, mas dói menos”, finalizou.