Pelada, Nubia Oliiver posa com as mãos nos seios e manda recado

Nubia Oliiver usa suas mídias sociais para expor os seus cliques quentes e dar dicas sobre sexo e empoderamento.

Nas legendas, a modelo costuma discorrer sobre fetiches variados e é ovacionada por fãs e admiradores.

Desta vez, uma foto sem sutiã e com as mãos nos seios deu o que falar – Ela é loba. Nunca implora e, assim, do nada, por vezes me devora.

Por vezes fico a observá-la dormir, é uma das coisas que mais me enche de orgulho: Vê-la descansar segura ao meu lado.

Há algo que torne um homem mais homem? Sentir que você protege uma mulher, vê-la sentir-se segura contigo, começou.

Ela é loba, às vezes desaparece, mergulha nos próprios silêncios, mas sempre retorna. Ela não disfarça, se não gosta de algo se fecha, seu olhar muda, reage fria ao ser tocada, prosseguiu.

Não é fácil viver com uma loba, ela não pode ser domesticada, mas não há também mulher mais inteira e entregue. Não é preciso lhe cobrar fidelidade, quando ela está junto de ti ela está sempre de corpo e alma.