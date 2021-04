Parece que Rodolffo ainda não está acreditando no sucesso de Batom de Cereja. O cantor, que faz dupla com Israel, levou um susto ao sair do BBB21 e ver que o hit estava no topo das paradas musicais no Brasil.

O clipe da música no YouTube acumula mais de 127 milhões de visualizações. No Spotify, a faixa já foi reproduzida mais de 56 milhões de vezes.

