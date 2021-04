Marido da rainha Elizabeth II, príncipe Philip faleceu na manhã desta sexta-feira (9/4), no Castelo de Windsor, aos 99 anos. Em entrevista ao The New York Post, fontes próximas à família real revelaram o último pedido do duque de Edimburgo.

“Ele queria morrer em casa, na sua própria cama”, disseram. Outro forte desejo do príncipe era ter um velório militar e intimista, com cerimônia privada.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!