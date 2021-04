Sérgio Reis fala sobre encontro com acreano: “Primeira vez que um homem chora por mim”

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O acreano Carlos Batista, mais conhecido no município de Sena como Carlinhos Batista, compartilhou com seus amigos no Facebook, um trecho da live do cantor sertanejo Sérgio Reis. No vídeo, Carlinhos Batista mostra o cantor comentando o encontro com o acreano e sua família.

No encontro com o sertanejo, o acreano chorou e agradeceu pelo investimento feito no Hospital do Câncer em Barretos-SP, onde o neto de Carlos realizava tratamento continuo.

Carlinhos compartilhou o vídeo com a seguinte legenda: “Deus é Maravilhoso … Receber o carinho de um dos melhores “Cantores do Brasil e do Mundo”, é uma emoção muito grande! #SuperDani# é Milagre de Deus … Só nos resta como simples seres humanos, reconhecer e agradecer, essa turma Maravilhosa citada no vídeo pelo Serjão! Gratidão!!!”.