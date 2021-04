Simone e Simaria dão selinho na festa do BBB 21 e fãs reagem

Simone e Simaria se apresentaram na festa do “BBB 21” na sexta-feira (16). Durante o show, as irmãs deram um selinho e acabaram por chamar atenção do público que assiste o reality show. “Elas não eram irmãs?”, questionou um fã.

Apesar da repercussão na internet, dentro do “BBB 21” Simone e Simaria foram abraçadas. Os brothers estavam animados com o show das cantoras e acabaram por ficar ainda mais após o beijinho. Assista ao momento e confira mais reações coletadas do Twitter.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!