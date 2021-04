Sônia Abrão critica documentário sobre Karol Conká no Globoplay: “Ideia infeliz”

Sônia Abrão não ficou nem um pouco satisfeita com o anúncio do documentário A Vida Depois do Tombo, que mostrará a trajetória de Karol Conká antes e depois do BBB21. Durante o A Tarde é Sua desta segunda-feira (12), a apresentadora criticou a nova produção do Globoplay e parabenizou os brothers que não aceitaram encontrar pessoalmente a ex-participante do programa.

“Que ideia infeliz deste documentário”, disparou a jornalista. Sônia nunca escondeu sua indignação com o comportamento da cantora no confinamento, principalmente contra Lucas Penteado e Juliette. Ao saber que nenhum colega de reality show quis ver a artista presencialmente, a apresentadora disse: “Dá pra entender”.

