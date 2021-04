Tatá Werneck se revolta com perfil fake de sua filha: “Isso é crime”

Diante do sucesso de Clara Maria nas redes sociais, Tatá Werneck precisou fazer um alerta aos fãs da pequena. Mãe da menina de 1 ano e 5 meses, a apresentadora usou o Twitter para avisar que a filha não tem perfis oficiais em redes sociais.

Revoltada com um fake se passando pela criança, a humorista usou seu Twitter, que tem mais de 11,4 milhões de seguidores, para expor o perfil falso e desabafar nesta sexta-feira (16/4).

“Isso é crime tá princesa? Se passar pelos pais e criar conta fake de criança”, postou Tatá.

Na sequência, a apresentadora do Lady Night agradeceu o carinho que os fãs têm por Clara Maria e esclareceu que a menina não tem, e não terá, perfil virtual tão cedo.

“A Pequeninha não tem perfil em lugar nenhum 😉 todos são fakes ou fã clubes 🙂 a gente ama o carinho das pessoas! Vocês são lindos e especiais com a gente! Agradeço muito! Mas eu tb sou capaz de dar uma cabeçada em quem usa minha filha de má fé ;)”, escreveu a atriz.

“Não faremos perfil para clara no Instagram, Facebook ou Twitter. Se ela quiser ter redes sociais, ela faz quando crescer. E nós nem saberemos porque ela tem cara de que vai nos bloquear”, completou. Clara Maria é fruto do relacionamento de Tatá com Rafael Vitti, com quem a humorista é casada.

Passeio de skate

Clara Maria é sinônimo de sucesso sempre que aparece nas redes sociais dos pais, Tatá Werneck e Rafa Vitti. Dessa vez, a menina foi filmada pelo pai em seu primeiro passeio de skate e arrancou suspiros dos admiradores.

O vídeo foi compartilhado no Instagram de Rafa Vitti na quinta-feira (15/4) e já tem quase um milhão de curtidas. Rafa, que já se considera “administrador do fã clube da Clara Maria”, escreveu na legenda do post: “Um caso de amor com o primeiro skate”.