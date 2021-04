TBT do amor: o breve namoro juvenil de Sandy e Paulinho

Sandy e Júnior voltam aos holofotes no próximo domingo, 11, quando a TV Globo exibe um longo documentário sobre a dupla que foi sucesso de vendas de álbuns e shows entre os anos 1990 e 2000.

Naquela época, a cantora, hoje com 38 anos, estrelava numa série de TV da mesma emissora, na qual conheceu o ator estreante Paulo Vilhena, 42. O casal chegou a fazer um par romântico no seriado, que ganhou força também na vida real.

Vilhena e Sandy se conheceram em 1998, ao estrear na série “Sandy e Júnior”. A série foi primeiro trabalho dele na TV, aos 19 anos de idade, que interpretava o galã Gustavo e, inicialmente, fazia par romântico com Patty (Fernanda Paes Leme). Contudo, na segunda temporada, nos anos 2000, o casal central passou a ser Gustavo e Sandy, que interpretava a si mesma.

Em maio daquele ano, quando Vilhena tinha 21 anos e Sandy, 17, o namoro das telinhas passou para a vida real. Contudo, a relação de juvenil não durou muito.

Em agosto, eles chegaram a terminar, mas reataram dois dias depois. O fim definitivo ocorreu em janeiro de 2001, quando eles completaram oito meses juntos. A decisão foi de Sandy, mas o motivo da separação nunca foi revelado.

Durante o namoro, os dois chegaram a trocar anéis de compromisso, que usavam nos polegares esquerdos – moda nos anos 2000. Quando, em agosto, os dois terminaram a relação pela primeira vez, Sandy continuou usando o anel, mas aparecia em eventos sem Vilhena e na companhia do irmão mais novo, Júnior, também estrela da série de TV.

Apesar disso, o irmão do galã disse à revista “Isto É”, na época, que o clima nas gravações continuava bom e que o término não havia afetado em nada. “Os dois conversam e se divertem como antes”, disse Sérgio Vilhena.

Sempre muito discreta, Sandy não falava abertamente sobre sua vida pessoal e foi pega de surpresa pela apresentadora Xuxa quando participou de seu programa, “Planeta Xuxa”. A Rainha dos Baixinhos perguntou: “Como vai o coração?”. E Sandy logo revelou: “Não namoramos mais”.

Apesar do motivo da separação nunca ter sido revelado, a imprensa especulou ter sido apenas porque o amor voltou a ser apenas uma grande amizade entre os dois.

No ano seguinte, Vilhena deixou a série e se lançou em outros trabalhos, bem como em outras relações amorosas.

Em abril de 2002, iniciou um conturbado namoro com a atriz Luana Piovani. Enquanto isso, Sandy, que dedicava-se muito à sua carreira, reatou um namoro antigo com Lucas Lima, com quem hoje é casada.

Apesar do desfecho tranquilo, em 2005, em entrevista à revista Contigo, Paulo Vilhena afirmou: “Sandy foi o amor da minha vida”.

Ele aproveitou para falar sobre o quanto sempre respeitou a cantora e dizer que nunca chegaram aos “finalmente”, “foi só amor”. “Eu a respeitei. Segurei até onde eu pude e resolvemos nos separar”.