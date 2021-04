Trans Fofão arrecada R$ 20 mil, desiste de retirar silicone do rosto e doa dinheiro

A trans Juju Oliveira, conhecida como Fofão, tinha vindo a público pedir ajuda para pagar a cirurgia de remoção do silicone industrial que injetou em partes do rosto em 2017. A transexual, no entanto, disse que não conseguiu angariar a quantia necessária e acabou doando o valor arrecadado. Ela falou também que está precisando de ajuda para sobreviver.

Juju disse que conseguiu chegar a quantia de R$ 20 mil, mas o valor necessário para a cirurgia seria R$ 45 mil. Por causa disso, ela decidiu desistir da cirurgia por enquanto e acabou doando a quantia. Mesmo assim ela pediu auxílio para as pessoas continuarem ajudando, pois passa necessidades.

