Vídeo: Viih Tube fica bêbada, leva tombo e mostra demais

A digital influencer Viih Tube curtiu bastante a sua festa de Líder do BBB21. Com decoração infantil, a balada dos confinados varou a madrugada desta quinta-feira (8/4) e foi recheada de comes e bebes.

A youtuber aproveitou a variedade de bebidas, acabou ficando embriagada e protagonizando um momento que virou meme nas redes sociais.

Visivelmente alterada, Vitória se aproxima de João, Camilla e Juliette, que simulam a gravação do quadro Rede BBB, mas leva um tombo e acaba mostrando demais.

“Olha a bunda da menina”, diz Juliette, enquanto socorre a amiga. “O que foi isso”, pergunta Camilla, surpresa.

“Erro de gravação”, brinca a paraibana. Depois da cena, a sister precisou ser levada ao confessionário para atendimento médico para uma torção no tornozelo.

