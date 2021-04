Você consegue adivinhar o tamanho da fortuna da sua celebridade favorita?

Fausto Silva – 950 milhões de reais

Ele faz com os domingos sejam menos entediantes. E ele faz isso há 31 anos. Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como Faustão, é o apresentador mais querido do Brasil. Fausto também já foi radialista, repórter e fez se arriscou algumas vezes na carreira de ator. Sua carreira como apresentador de programa de auditório iniciou com o Perdidos na Noite, em 1984. Além do seu salário de 5 milhões de reais por mês, o apresentador também leva uma bolada com os merchandisings e campanhas publicitárias. O patrimônio do apresentador inclui uma mansão avaliada em 40 milhões, carros e uma coleção de relógios que vale uma fortuna.

Roberto Justus — 45 milhões de reais

Roberto Justus é investidor, administrador, publicitário, empresário e apresentador de televisão. Ele é graduado em administração, mas grande parte de sua carreira envolve marketing. Como a criação do maior grupo de comunicação do Brasil, Newcomm, e sócio do WPP, considerado maior conglomerado de comunicação do mundo. Em 2004, iniciou uma carreira como apresentador do reality show O Aprendiz, que foi inspirado no programa do bilionário norte-americano Donald Trump. Além disso, Justus comanda o talk show Roberto Justus +, além de outros programas de sucesso da Rede Record. Graças aos seus bons investimentos, ele está na lista do brasileiros mais ricos da atualidade.

Daniela Mercury — 80 milhões de reais

Ela é uma das cantoras que ajudaram a tornar o axé music um dos ritmos mais ouvidos no Brasil e fora dele também. Daniela Mercury é considerada como a rainha do axé. O sucesso da música O Canto da Cidade fizeram com que Daniela tivesse a oportunidade de mostrar ao mundo mais da cultura brasileira, principalmente da baiana. São mais de 20 milhões de discos vendidos. Com 54 anos, sendo quase 40 de carreira, além de cantora, ela também é produtora. A cantora tem um fortuna de 80 milhões de reais que conseguiu fazendo milhares de shows mundo afora.

Gugu Liberato — 170 milhões de reais

Ele começou a trabalhar na tv bem cedo, e isso permitiu que Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato fizesse uma fortuna e tanto. O sucesso de Gugu foi além dos programas de auditório que ele comandava no SBT, como Sabadão Sertanejo, Domingo Legal e Programa do Gugu. Grande parte de sua fortuna vieram das campanhas de marketing e dos merchandisings, além da enorme quantidade de produtos, principalmente infantis, que levavam seu nome. Ele também era sócio da TV Pantanal, que em 2007 foi vendida, lhe rendeu mais alguns milhares de reais. O apresentador estava morando em Orlando, quando sofreu um acidente doméstico fatal em 2019.

Ana Maria Braga — 105 milhões de reais

Ela é apresentadora de programas de variedades mais queridas do Brasil. Ela começou sua carreira na Rede Record em 1993, com o programa Note e Anote, e não demorou muito até que ela tivesse um programa só dela. Após 7 anos e muitos prêmios, Ana Maria Braga passa a integrar o time da Rede Globo. Ana e seu inseparável companheiro, o Louro José, estreavam o programa diário matinal Mais Você. Ela é um dos nome mais buscado da internet quando o assunto é receita culinário. Atualmente Ana tem inúmeras marcas e patentes, que lhe rendem fortunas mês a mês.

Pelé — 500 milhões de reais

Não é a toa que ele é considerado o Rei do futebol. A história de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, se confunde com a própria história do futebol. Ele alcançou marcas incríveis no futebol, e mesmo estando longe dos gramados há algum tempo, ainda é lembrado por seus dribles desconcertantes e gols decisivos. Pelé alcançou a marca de mil gols marcados, deixando inclusive o goleiro que levou o gol famoso. Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Aos 79 anos, ele aproveita sua aposentadoria com sua fortuna de 500 milhões de reais.

Ana Hickmann — 150 milhões de reais

Ela começou sua carreira nas passarelas, a gaúcha de Santa Cruz do Sul Ana Lúcia Hickmann, tem uma fortuna de deixar qualquer um boquiaberto. Ela já foi considerada uma das 10 mulheres mais bonitas do mundo. Um fato curioso sobre a modelo, é que suas pernas estão no Livro dos Recordes. Ana tem 1,20 cm de perna. Atualmente a loira é apresentadora do programa Hoje em Dia, da TV Record, e tem um salário de 700 mil por mês. Mas não para por aí, ela também fatura 400 milhões por ano com produtos que levam seu nome. Eles variam de biquínis, óculos, máquinas fotográficas, roupas de fitness a cosméticos profissionais.

Roberto Carlos — 500 milhões de reais

Roberto Carlos é um dos maiores cantores e compositores da música brasileira. Foi um dos apoiadores do movimento de rock no Brasil, a Jovem Guarda, junto com seus Erasmos Carlos e Wanderléa. Ao longo de seus mais de 40 anos de carreira emplacou sucessos como O Calhambeque, Emoções e Detalhes, vendendo mais de 160 milhões de discos. Carinhosamente conhecido como o Rei, ele já faz parte do natal de muitas famílias, com o especial Roberto Carlos, uma tradição de fim de ano na TV Globo. Todo esse sucesso e com uma carreira tão longa, ele construiu um patrimônio de mais de 500 milhões.

Cláudia Leitte — 30 milhões de reais

Apesar de não ter sangue baiano, a cantora Cláudia Leitte é uma das maiores representantes do axé music. Ela nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ficou conhecida quando era vocalista do grupo Babado Novo. Todo sucesso da cantora a fez seguir carreira solo em 2008, e hoje leva multidões à loucura durante seus shows, e detém um dos maiores cachês da música. Cláudia também é apresentadora do The Voice Kids, e empresária. Tudo isso faz com que a estrela dos trios elétricos tenha uma baita fortuna. Recentemente ela desembolsou mais 3 milhões na sua nova casa. A mansão está localizada no condomínio Alphaville,em Salvador.

Deborah Secco — 26 milhões de reais

Desde muito cedo, ela já mostrava que era dona de um talento que não se vê muito facilmente por aí. Deborah Secco iniciou sua carreira fazendo comerciais de televisão, aos 08 anos estrelou sua primeira peça de teatro, e aos 11 sua primeira novela. Deborah interpretou a inesquecível Sol, na novela América, que queria viver o sonho Americano. São mais 45 trabalhos já realizados, entre séries, filmes e novelas. Tanto talento rende a Deborah um salário de aproximadamente 120 mil por mês. Com uma fortuna de 26 milhões, ela poderá aproveitar bem a vida ao lado da filha Maria Flor.

Alessandra Ambrósio – 90 milhões de reais

A beleza da mulher tem sido cada dia mais valorizada, principalmente no mundo da moda. E Alessandra Ambrósio é uma das representantes. Ela foi eleita como a mulher mais sexy do mundo em 2005, e uma das modelos mais bem pagas da história do mundo fashion. Alessandra nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul, e já desfilou para marcas como Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Christian Dior, Giorgio Armani e Guess. Além de linda, ela também é bem sucedida nos negócios. Ela tem sua própria grife, além de fazer parcerias com outras grandes marcas. Com tanto trabalho assim, ela conseguiu uma fortuna avaliada em cerca de 90 milhões de reais.

Danilo Gentili – Valor não revelado

Danilo Gentili passou a se destacar no meio artístico após integrar a bancada do programa CQC, na Band. E foi aí que ele viu sua carreira como comediante de stand-up ser catapultada. Além dos shows nos quatro cantos do país, ele passou a comandar o programa The Noite em 2014, no SBT. Com todo esse sucesso, já é de se esperar que ele tenha uma fortuna. Não sabemos informar o valor, mas pela vida de luxo que ele exibe nas redes sociais, imaginamos que não deve ser pouco!

Giovanna Antonelli – 30 milhões de reais

Iniciou sua carreira na televisão como assistente de palco do programa Angel Mix em 1990. Sua primeira protagonista foi na novela O Clone. Jade foi responsável por dar a Giovanna Antonelli o reconhecimento que ela precisava. Daí por diante, os papéis de destaque não paravam de chegar, e com isso passou a receber um salário de 120 mil reais. Quando não está nos sets de gravação, Giovanna é uma empreendedora e tanto. Ela tem uma linha de esmaltes e óculos, e é sócia do restaurante Pomar Orgânico, no Rio de Janeiro. Também no Rio, está uma cobertura duplex de frente para o mar da Barra, onde ela aproveita as horas livres com a família.

Fernanda Montenegro — 325 milhões de reais

O nome Arlette Pinheiro da Silva Torres esconde toda a grandeza e talento dela. Uma das atrizes de maior importante para televisão, para o teatro e para o cinema brasileiro. Este é o verdadeiro nome da grande dama da dramaturgia, Fernanda Torres. As participações em novelas e em peças são incontáveis, assim como seus prêmio. Ela foi a única atriz brasileira e primeira latino-americana a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, pelo filme Central do Brasil. Seu talento também pode ser apreciado na literatura. Recentemente ela lançou uma autobiografia entitulada Prólogo, ato, epílogo. Uma das atrizes mais bem pagas, acumula uma fortuna de 325 milhões de reais. Terá uma aposentadoria digna de estrela.

Luciano Huck — 500 milhões de reais

Ele anima as tardes de sábado da Rede Globo há mais de 20 anos. Um sucesso de audiência com os quadros Lata Velha e Lar Doce, Lar. Luciano Huck é um dos apresentadores mais queridos da TV. Com um dos salários mais altos da casa, cerca de 1 milhão por mês, Huck, também possui uma série de contratos publicitários, investimentos inteligentes, e também é sócio da rede restaurantes Madero, espalhada por quase todo o Brasil. O patrimônio do apresentado soma 100 milhões de reais, e vai desde imóveis até carros importados e jatinho. Um patrimônio e tanto para ele aproveitar com sua esposa Angélica e seus 3 lindos filhos.

Rubens Barrichello — 135 milhões de reais

Rubens Barrichello é um dos pilotos de Fórmula 1 que representou o Brasil desde 1993. Já pilotou pela Jordan, Stewart, Scuderia Ferrari, Honda, Brawn e Williams. El alcançou uma marca incrível. É o piloto mais experiente da história desta categoria com 300 GPs disputados. Com salários milionários, Rubinho comprou uma mansão de 1.600m² em Bragança Paulista, interior de São Paulo, avaliada em 22 milhões em um condomínio de luxo. Além de piloto, Rubens apresenta desde 2015 o programa Acelerados no SBT. Atualmente na Stock Car se sagrou campeão e ganhou o respeito e carinho dos torcedores mais que merecido.

Adriano Imperador — 60 milhões de reais

Adriano Imperador foi um grande jogador brasileiro que passou por grandes clubes, como o Flamengo, Corinthians e Roma. Ele também chegou a jogar pela Seleção Brasileira, fazendo sua estréia nas eliminatórias da copa de 2002, quando o Brasil conquistou seu pentacampeonato mundial. O ex-jogador se aposentou em 2016, após encerrar seu contrato com o Miami United. Com mais de 15 anos de carreira, Imperador conseguiu juntar uma fortuna invejável, com um patrimônio estimado de 60 milhões de reais.

Chris Evans – 431 milhões de reais

Chris Evans se tornou mundialmente conhecido após interpretar o super-herói Capitão América, um dos mais amados pelos fãs de quadrinhos. Desde 2011, quando foi gravado o primeiro filme, ele vem aumentando sua fortuna de maneira impressionante. Com o último filme da saga Os Vingadores, ele recebeu por sua participação nada mais, nada menos que 30 milhões. Estima-se que a fortuna do ator seja de 80 milhões de dólares, equivalente a 431 milhões de reais. Com essa quantia ele já poderia pensar em aposentadoria.

Thiago Silva — 260 milhões de reais

Thiago Silva começou sua carreira nas divisões de base do time carioca Fluminense. Com todo seu talento e habilidade, não demorou muito até que ele fosse convocado para Seleção Brasileira. Sua primeira experiência fora do Brasil foi no Milan, e atualmente ele é zagueiro do Paris Saint-Germain. Com um salário de 3,2 milhões e os patrocínios da Nike e Nissan, ele conseguiu erguer um patrimônio e tanto. São casas em Paris, no Rio de Janeiro, um Porsche Cayenne 911. A mais recente aquisição do jogador foi um iate de luxo avaliado em 5,9 milhões. Já sabemos como ele vai aproveitar as férias com a família quando estiver no Brasil.

Jennifer Grey – 10 milhões de dólares

A atriz Jennifer Grey tem hoje 60 anos de idade, mas temos certeza de que muitas pessoas lembram do trabalho dela em grandes sucessos dos anos 1980. Jennifer marcou a década com filmes que serão lembrados para sempre como clássicos adolescentes e musicais incríveis. Ela esteve em sucessos como Ferris Bueller’s Day Off, que no Brasil se chama Curtindo A Vida Adoidado, além de também ter protagonizado o sucesso Dirty Dancing. Ela tem hoje uma fortuna merecida de 10 milhões de dólares.

Tom Brady – 200 milhões de dólares

Conhecido por seus fãs como GOAT, ou Greatest of All Time, que significa O Melhor de Todos os Tempos, Tom Brady é um dos jogadores de futebol americano que provavelmente mais ganhou dinheiro durante a última década. Ele venceu o Super Bowl mais de uma vez e marcou uma geração com sua rapidez e precisão. O talento dele conquistou até mesmo Gisele Bündchen, sua linda esposa. Em sua conta bancária, ele tem nada menos que impressionantes 200 milhões de dólares.

Charlie Sheen – 10 milhões de dólares

Muitas pessoas provavelmente ficarão chocadas ao saber que Charlie Sheen tem um pouco mais do que 10 milhões de dólares de fortuna hoje. Apesar do número não ser pequeno, muitas pessoas esperavam que ele tivesse mais dinheiro, já que ele recebia 1 milhão de dólares por cada episódio da série de comédia Two and a Half Men, que tinha 24 episódios por temporada. Charlie gastou grande parte de sua fortuna em festas em Las Vegas e em outros lugares. Sempre gastando mais do que ganhava….

Gisele Bündchen – 270 milhões de reais

A modelo Gisele Bündchen é um dos rostos mais conhecidos do mundo. A famosa modelo brasileira entrou no Livro dos Recordes como a modelo mais bem paga do mundo e é a 16.ª mulher mais rica do setor de entretenimento. Já desfilou para marcas internacionais como Versace, Givenchy e Salvatore, Calvin Klein, Dolce & Gabbana entre outras que são verdadeiros desejos das amantes de moda. Gisele também tem sua imagem associada à várias outras marcas nacionais. Além de se dedicar ao trabalho, ela apoia e patrocina causas ambientais e é Embaixadora da Boa Vontade da ONU. A linda Gisele prova que não é apenas um rostinho bonito.

Neymar – 618 milhões de reais

Duas coisas não faltam a Neymar, habilidade com a bola e talento. Ele é o é o atual atacante do Paris Saint-Germain e o camisa 10 da Seleção Brasileira. Mundialmente conhecido, o menino Neymar é considerado como um dos maiores jogadores de futebol da atualidade. Revelado pelo menos time do Rei Pelé, o Santos foi o clube que lançou o jogar ao estrelato. Fora do gramado ele é um garotos propaganda super disputados, tendo feito campanhas para marcas como Nike, Claro, Lupo, Guaraná Antártica e Volkswagen. Toda essa exposição fez com que o jogador de 28 anos construísse uma patrimônio de 618 milhões. Neymar está batendo um bolão dentro e fora de campo.

Sabrina Sato — 425 milhões de reais

Todos achavam que ela não passaria de mais uma celebridade relâmpago, típica de participantes recém saídos de reality show. Mas para nossa sorte, erramos feio. Sabrina Sato participou da 3ª edição do Big Brother Brasil, transmitido pela Rede Globo. Ela não chegou a ganhar o programa, mas ganhou o coração dos telespectadores. Logo após sua saída, ela recebeu vários convites para ser capa de revista, garota-propaganda, e apresentadora de programa de auditório. Foi assim que a japonesa começou a construir sua fortuna. Hoje ela apresentadora e empresária de sucesso, receber 900 mil na TV Record, além dos seus rendimentos com publicidades.

Zezé di Camargo – 200 milhões de reais

Quando citamos Zezé di Camargo e Luciano, todos se lembram imediatamente da dupla sertaneja. Com quase 30 anos de carreira, Zezé di Camargo gravou 22 álbuns e vendeu mais de 40 milhões de cópias. Ele fez sucesso não apenas na música, como o conhecido hino sertanejo É o amor, como também no cinema, com o filme autobiográfico Os dois filhos de Francisco, que alcançou a marca de 5.319.677 milhões de espectadores. Zezé ainda mantém outros investimentos e fatura alto com merchandising, conseguindo com isso acumular o valor de 200 milhões de reais em sua conta bancária.

Susana Vieira — 155 milhões de reais

Se falássemos que Sônia Maria Vieira Gonçalves é uma das atrizes mais renomadas da televisão, provavelmente ninguém saberia de quem estamos falando. Esse é o nome de batismo da talentosa Susana Vieira. Seu talento vem desde a TV Tupi, nos anos 60. Ela é uma das maiores estrelas da Rede Globo, tenho interpretado a inesquecível Maria do Carmo, na novela Senhora do Destino. Seu trabalho mais recente foi em 2019 em Éramos Seis. Já era de se esperar que tanto sucesso assim, lhe renderia uma fortuna. São mais de 5 apartamentos, além do que ela mora. Susana eva uma vida luxuosa, e confessa que morre de medo de ficar pobre.

Xuxa — 750 milhões de reais

Se você tem mais de 30 anos, também a considera a Rainha dos Baixinho, já sonhou em ser paquita, ou queria dar uma voltinha na Nave Xuxa. Xuxa Meneghel ganhou o coração dos brasileiros com seu carisma e beleza. Ela comandava um dos programas de televisão de maior audiência da história. Sendo líder do horário durante todo tempo que esteve no ar. Foram centenas de milhares de discos vendidos e shows que lotaram o estádio do Maracanã. Atrás das câmeras, a loira é empresária, e detém um verdadeiro império no entretenimento. Tudo isso faz com que ela seja a 3ª celebridade mais rica do Brasil, com uma fortuna de 750 milhões de reais.

Mel Gibson — 425 milhões de dólares

Mel Gibson é um ator de longa data, já tendo participado em mais de 43 filmes, incluindo a famosa série de Mad Max. Outra série de filmes famosa que foi protagonizada pelo ator é Máquina Mortífera. Gibson também atuou como produtor/diretor em filmes como Apocalypto e A Paixão de Cristo, com uma bilheteria de mais de $ 2,5 bilhões. Após isso, Gibson entrou em um hiato de 10 anos, mas seu filme de retorno, Até o Último Homem, foi uma obra prima, sendo vencedor de dois Oscars. Com um currículo premiado desses, não é surpresa que a fortuna que Mel Gibson acumulou durante sua carreira esteja na casa dos $425 milhões.

Eddie Murphy — 120 milhões de dólares

Eddie Murphy é um sucesso mundial, com trabalhos incríveis como Um Príncipe em Nova York, Trocando Bolas e 48 Horas, o filme que marcou sua estréia. Seu senso de humor espirituoso combinado com suas habilidades de atuação o levaram a ser o rei do entretenimento. Se somarmos os lucros de todos os filmes em que Murphy participou, o valor total estaria perto dos $ 6,7 bilhões em todo o mundo. Quanto à sua fortuna pessoal, Murphy possui cerca de $ 120 milhões em sua conta bancária. Sua comédia recente da Netflix, Dolemite Is My Name, ajudou bastante a aumentar esse valor, portanto ele está longe de ter qualquer problema financeiro.

Daniel Alves — 300 milhões de reais

Daniel Alves pode ser jovem, mas já é o jogador que soma mais títulos oficiais em toda a história do futebol, conquistando mais de 40 no total. Daniel começou sua carreira bastante jovem, quando tinha apenas 15 anos. Pouco tempo depois ele assinou contrato com seu primeiro clube grande, o Bahia, onde jogou de 1998 a 2002. Como ótimo jogador que é, Daniel logo se destacou e recebeu propostas de clubes europeus, ficando fora do Brasil por vários anos. Com isso, ele conseguiu juntar uma boa fortuna, já que estava ganhando em euro, e seu patrimônio atual está estimado em R$300 milhões.

David Luiz – 20 milhões de dólares

David Luiz é um zagueiro muito talentoso que inclusive já chegou a vestir a camisa da nossa seleção brasileira. Comparada a algumas outras celebridades do futebol, ele possui um patrimônio líquido mais modesto, mas ainda assim de causar inveja. É estimado que o jogador do Arsenal seja dono de uma fortuna de nada mais nada menos do que 20 milhões de dólares. No entanto essa fortuna deve aumentar muito ainda antes do jogador pensar em se aposentar, pois atualmente ele recebe um salário de $7 milhões por ano no Arsenal.

Miguel Falabella – 20 milhões de reais

Miguel Falabella não é só um ator muito talentoso. Ele também é cineasta, escritor, apresentador, dublador, dramaturgo, roteirista e diretor. O apresentador comandou o programa Vídeo Show por mais de 15 anos. O talento para comédia é indiscutível. Quem não lembra de Caco Antibes da comédia Sai de Baixo, e do Mário Jorge em Toma Lá, Dá Cá. Essa versatilidade de Falabella lhe proporcionaram contratos milionários, uma boate em São Paulo, alguns imóveis no Rio, um haras na região serrana de Araras, e o apartamento onde mora com 580 metros quadrados, com uma vista magnífica para Lagoa, o Cristo Redentor, a Pedra da Gávea e o Morro Dois Irmãos.

Ronaldo Nazário — 1 bilhão de reais

Ronaldo Nazário pode ter parado de trabalhar como jogador, mas está longe de se aposentar e continua a aumentar sua fortuna atuando como empresário. Na época em que deixou os gramados, Ronaldo confessou que era bem conservador com dinheiro e que havia poupado 80% do que ganhou em sua carreira. Segundo especulações de mercado, a fortuna acumulada do fenômeno na época seria de R$ 1 bilhão, mas o atleta não chegou a confirmar estes valores. Nos últimos anos, Ronaldo trabalhou como empresário, agenciador de atletas, investiu em fundo imobiliário e em E-sports. Hoje, sua fortuna continua não sendo divulgada oficialmente, mas o valor deve ser bem superior ao R$1 bilhão estimado no passado.

Wanderlei Silva — 18 milhões de reais

Se você é fã de MMA então com certeza já viu algumas das performances de Wanderlei Silva no ringue. Nascido em Curitiba, Wanderlei rapidamente ganhou uma reputação por seu estilo agressivo de luta que utilizava elementos de brigas de rua, mas ele também é faixa preta no Jiu-Jitsu e especialista em Muay Thai. Ao longo de uma carreira de quinze anos, ele foi o IVC Light Heavyweight Champion, o Pride 2003 Grand Prix Middleweight Champion e o Pride Middleweight Champion. Vencendo tantos campeonatos grandes, Wanderlei conseguiu ganhar impressionantes R$18 milhões e está aposentado desde 2014.

Rodrigo Faro – 220 milhões de reais

Rodrigo Faro começou como modelo, e apresentava o programa infantil, ZYB Bom na TV Bandeirantes. Aos 19 anos integrou musical Dominó, que levava as mocinhas ao delírio em suas apresentações. Ele participou de novelas como Malhação, A Indomada, A Padroeira, e da minissérie A Casa das Sete Mulheres. Desde 2008 na Record, ele já comandou vários programas, inclusive um que levava seu nome. Além de receber um salário astronômico, e fazer merchans, o apresentador detém uma fortuna de 220 milhões. Você não consegue imaginar o tamanho da casa de Faro. Uma mansão em São Paulo, que além de elevador, tem piscinas estilo resort, e até uma mini ilha que ele aproveita com sua família.

Jorge Jesus — 18 milhões de reais

Jorge Jesus é um português que já foi um ótimo jogador profissional, com anos de carreira e história. Hoje, ele é o consagrado técnico do flamengo e foi uma peça essencial para a equipe conseguir conquistar a vitória do Campeonato Brasileiro no ano passado. Claro que a recompensa por tal feito também não é pequena. Somando todos seus anos de trabalho, o técnico da equipe rubro-negra já acumulou uma fortuna avaliada em R$18 milhões.

Whindersson Nunes — 40 milhões de reais

Whindersson Nunes encabeça a lista das celebridades mais famosas e mais ricas do momento. Ele é comediante, youtuber, cantor e ator. Ficou conhecido após compartilhar vídeos falando sobre suas experiências de vida e sobre sua infância no Piauí. No YouTube desde 2013, Whindersson tem o segundo maior canal do Brasil. São mais de 39 milhões de inscritos. Ele ultrapassam a marca de dois bilhões de visualizações a cada novo vídeo. Considerado como um dos maiores influenciadores digitais da atualidade,ele tem fortuna de 7 milhões de dólares. Aos 25 anos, ele coleciona de carros importados, um jatinho particular, uma moto avaliada em 60 mil reais, além da mansão em São Paulo.

Antônio Fagundes – 60 milhões de reais

Antônio Fagundes é uma das lendas das telenovelas. Mas ele não é só ator, ele é diretor, produtor, roteirista e dublador. Como muitos atores de vanguarda, ele iniciou sua carreira no teatro aos 15 anos. Ele fez sucesso na primeira versão da novela Mulheres de Areia, em 1973, na extinta TV Tupi. Entrou para o quadro de atores da Rede Globo em 1976, na novela Saramandaia. Um dos seus personagens mais lembrados, é o caminhoneiro Pedro, da serie Carga Pesada. São mais de 52 novelas, 40 novelas e 60 peças. Isso faz com que Fagundes tenha um dos maiores salários da televisão, e uma conta bancária bem gorda.

Paulo Coelho – 2 bilhões de reais

Paulo Coelho é um dos escritores que mais colaboraram com a literatura contemporânea brasileira. Além de escritor, ele é diretor, produtor. Sua obra de maior relevância, O Alquimista, é o livro mais vendido do mundo. Ao todo ele soma 210 milhões de exemplares vendidos. Há algum tempo ele deixou o país, e fez da Suíça o seu novo lar. Um apartamento duplex de 700 metros quadrados no elegante bairro Champel, em Genebra. Apesar de toda essa fortuna, Paulo diz que não vive esbanjando e ainda se considera um hippie. Além de ser um dos brasileiros mais riscos, ele está entre as 300 pessoas mais ricas da Suíça.

Tony Ramos — 615 milhões de reais

Considered as one of the most talented actors in activity, Tony Ramos has a great admiration from the public and also from his co-workers. Since he was a child he showed great interest in the theater. A fan of Oscarito, an icon of the 1930s, he decided to dedicate himself body and soul to the work of an actor. A heartthrob in the 80s and 90s, he played several outstanding roles in soap operas such as Rainha da Sucata, Belíssima, Passione, The Next Victim, and these performances earned him several awards. In addition to the astronomical salary, Tony also earns high with advertising campaigns. At 71, he is already preparing for a more comfortable retirement.

Eliana – 170 milhões de reais

Eliana ficou conhecida após apresentar o Bom dia & Cia, no SBT. Com o sucesso do programa, pouco tempo depois passou a se chamar Eliana & Cia. A apresentadora teve passagens pela Rede Record, e após tantos anos dedica ao público infantil, ela resolveu dar uma repaginada na sua carreira. No comando do Tudo é possível, a loira se tornou uma das estrelas mais bem remuneradas da televisão, com um salário de mais de 500 mil reais por mês. Eliana é empresária no setor de entretenimento, e tem mais de 160 produtos licenciados, construindo uma fortuna estimada em incríveis 170 milhões de reais.

Ivete Sangalo – 500 milhões de reais

Ivete Sangalo tem uma trajetória que mostra que nem tudo cai do céu. A estrela baiana iniciou sua carreira cantando em bares e casas de shows. Ganhou notoriedade ao integrar a Banda Eva. Após 5 anos a frente do grupo, Ivete decidiu seguir solo. Não demorou muito para que ela ganhasse o mundo. A morena arrasta verdadeiras multidões em seus shows. Mas nem só de música vive Veveta. Ela é empresária, produtora, além dos vários contratos de merchandising. Pelo visto o talento dela vai bem além dos palcos. Ela é ocupa a posição de nº 5 das celebridades mais ricas do Brasil.

Silvio Santos — 7 bilhões de reais

Ele é um dos maiores exemplos de persistência e superação. Silvio Santos nem sempre foi famoso e teve uma boa vida. Antes de se tornar uma das celebridades mais conhecidas e queridas da televisão, ele era apenas um vendedor ambulante que buscava o sustento da família. Hoje, dono de um império, ele desfruta da vida que tanto trabalhou para ter. A impressionante fortuna do apresentador é composta pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, a empresa de cosméticos Jequiti, os títulos de capitalização da Tele Sena, e os contratos milionários dos anunciantes. Silvio já se prepara para aproveitar sua confortável aposentadoria, deixando sua filha Patrícia Abravanel a frente de alguns programas da emissora.

Pabllo Vittar – 20 milhões de reais

Ela deu maior representatividade aos artistas LGBT brasileiros, além de ser uma das cantoras mais famosas da atualidade. Pabllo Vittar já bateu vários recordes com seus sucessos Corpo sensual, Problema Seu, e a parceira estourada com a cantora Anitta Sua Cara, e causa um alvoroço por onde passa. Além dos cachês altíssimos e presença confirmada nos maiores eventos, campanhas de marketing e participações em eventos, a cantora já construiu uma fortuna invejável. Chegando a faturar 1 milhão por mês, ela já acumula 20 milhões.

Gustavo Mioto – 22 milhões de reais

Gustavo Mioto é um dos cantores de sertanejo que mais vem se destacando nos últimos tempos. Ele que já trabalhou como frentista de posto de gasolina, hoje ganha em média 120 mil reais de cachê. Gustavo saiu de Votuporanga para morar em uma mansão no bairro Alphaville, na grande São Paulo. Os sucessos Solteiro não trai, Impressionando os anjos, Fake news, fazem o cantor faturar mais de 3 milhões por mês. Esse valor é parte da crescente fortuna de 22 milhões.

Alexandre Pato — 720 milhões de reais

Ele também já foi um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Após uma longa temporada na Europa, Alexandre Pato retorna aos gramados brasileiros. Para alegria da torcido do tricolor paulista, ele veio para integrar o plantel do São Paulo. Só de salário, ele irá faturar 300 mil por mês, além dos contratos de patrocínio e bonificações. Mas sua temporada como ídolo chinês, o tornaram um dos 10 atletas mais ricos do mundo, tendo 720 milhões de patrimônio.

Oprah Winfrey – 3 bilhões de dólares

Oprah Winfrey é uma das maiores apresentadoras da televisão dos Estados Unidos e sem dúvida é também uma das mulheres mais conhecidas e admiradas do mundo. Sua trajetória de vida é digna de um filme, com ela militando desde a defesa da igualdade racial até o movimento contra o assédio sexual. Sua fama é tamanha que ela até foi cotada como a próxima presidente dos Estados Unidos. Ela é dona do Harpo Productions, Oprah Winfrey Network e o The Oprah Magazine, além também de ser uma investidora e escritória. Com tantos negócios de sucessos e com seu histórico como apresentadora de televisão, Oprah conseguiu montar um verdadeiro império e já acumula uma fortuna de 3 bilhões de dólares.

Robinho – 108 milhões de reais

Quando estava no auge de sua carreira, ele chegou a receber uma verdadeira fortuna como salários. Robinho já atuou por grandes times, tanto no Brasil quanto fora dele. Santos, Real Madrid e Guangzhou Evergrande da China, foram alguns dos times defendidos por ele. Após enfrentar alguns problemas com a justiça, a carreira do jogador começou a declinar. Mas isso não foi o suficiente para abalar o patrimônio de 108 milhões. Este valor é composto por casas, carros, joias e investimentos.

Thelma de Assis — 2 milhões de reais

Thelma Assis, a campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil, é médica anestesiologista e trabalhou em quatro hospitais da grande São Paulo. Ela se mostrou como uma grande jogadora do programa, vista por muitos como uma estrategista, que se posicionava, mas ao mesmo tempo agia com cautela e diplomacia. Essas características fizeram com que ela se tornasse uma milionária e levasse para casa o prêmio de 1,5 milhões de reais. Juntando esse valor com o que a médica já havia conquistado, hoje ela possui um patrimônio estimado em mais de 2 milhões de reais.