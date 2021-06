Alexandre Borges admite cantada em Joelma: “Admiro muito”

Solteiro desde o término do namoro com a fotógrafa Tatiana Coelho, Alexandre Borges admitiu ter paquerado a cantora Joelma, durante a participação dos dois no Altas Horas, de Serginho Groisman, em abril desse ano.

“Já queriam me casar com ela. Estava muito feliz com o Serginho (Groisman) . Foi a primeira vez que voltei a São Paulo depois de um ano isolado com a minha mãe. Eu vi a Joelma, elogiei mesmo, cantei, brinquei. Tem que colocar as mulheres para cima. A Joelma é uma guerreira, mulher que admiro muito. Ela está aí lançando coisas novas”, disse ele em entrevista à Quem.nAlexandre disse que está curtindo a solterice no momento.

O ator ainda falou do orgulho do filho, Migué, do casamento com Julie Lemmertz, que também seguiu a carreira artística e hoje é rapper.

“Fico embasbacado com o moleque. Primeiro que a coisa da rima, do improviso, ou você tem o o dom ou não tem. Com o Migué, ele faz na hora e não para mais. Agora, ele se profissionalizou mais um pouquinho. Lançou os singles dele. Todo mundo que tem um dom, alguma vontade, tem que fazer. Ainda mais nessa pandemia, perdendo tanta gente, não dá mais para ficar guardando as coisas na gaveta”.