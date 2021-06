Andressa Urach comemora o Miss Bumbum Brasil: “Recuperei a autoestima”

“Eu acho muito importante dar oportunidade para as mulheres trans no Miss Bumbum Brasil, tanto como candidata, quanto como repórter do concurso (Jessica Barros). As pessoas merecem respeito. O concurso é o mais conhecido em relação à beleza no Brasil e no mundo. Trazê-las para o time é maravilhoso, poder dar oportunidade para elas ficarem mais conhecidas, terem sucesso, porque abre portas. Elas são mulheres lindas e estamos muito felizes”, diz Urach, que conta ainda que o concurso já teve quatro milhões de votos no site (missbumbumbrasil.com.br).

À coluna Leo Dias, Andressa Urach confessou que o Miss Bumbum Brasil, que a tornou conhecida no mundo, a fez recuperar a autoestima em um momento difícil de sua vida.

“Eu estou muito feliz de voltar com o Miss Bumbum Brasil. O concurso está de aniversário, são dez anos. Sou muito grata ao concurso porque entrou na minha vida num momento muito difícil, muito delicado para mim. Através dele eu pude recuperar a minha autoestima”, desabafa.

“Eu fiquei conhecida no Brasil e no exterior por causa do Miss Bumbum Brasil e olha que eu fui vice-campeã, eu não ganhei, mas até hoje eu sou conhecida pelo concurso. Então, ser sócia e apresentadora é muito gratificante para mim. Vamos tomar todas as medidas necessárias de precaução contra a Covid-19 visando a saúde de todos”, completa Urach.