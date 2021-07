Angélica fala sobre saída da Globo após 24 anos: “Angustiante”

Após pouco mais de 24 anos, a apresentadora Angélica deixou a Globo e assinou contrato com a HBO Max, plataforma de streaming que chega ao Brasil nesta terça-feira (29/6). Em entrevista ao Notícias da TV, a loira abriu o jogo sobre sua saída da emissora, inclusive, rechaçou os rumores de uma suposta briga com a alta cúpula do canal carioca.

“Durante esse período [de afastamento], surgiram coisas do tipo: ‘Ah, ela tá triste’ e ‘Ela brigou com não sei quem’. E nada disso era verdade. Mas ao mesmo tempo, eu não vou ficar entrando nas minhas redes sociais para me explicar ou para explicar coisas que não preciso”, disse. “Foi angustiante. Eu tenho um contato muito próximo com meus fãs, converso com eles, sigo nas redes. Então, é claro que entendo essa ansiedade deles também”, completou a esposa de Luciano Huck. A apresentadora ainda abriu o coração sobre os boatos do futuro dela na emissora. “Tiveram especulações, muitas vezes infundadas, durante esse tempo em que eu fiquei fora da televisão. Às vezes eu me divertia, mas às vezes ficava angustiada porque eu queria falar a verdade. Chegar e falar: ‘Peraí, gente, não é isso”, encerrou. Na HBO Max, Angélica vai comandar o programa Jornada Astral, um talk-show com astrologia. As gravações devem começar já no próximo mês e, à princípio, serão 12 episódios.