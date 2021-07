Ao vivo, jornalista da Band defende a diversidade e revela que é gay

Jornalista da Band, Juliano Dip aproveitou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ para falar sobre a sua vida pessoal. Ao vivo no jornal Manhã BandNews da última segunda-feira (28), o âncora assumiu sua verdadeira orientação sexual.

“Todo mundo sabe, eu também sou LGBT, tenho muito orgulho de usar esse arco-íris, não só hoje, mas todos os dias. Você também orgulhe-se. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho de todas essas letras: LGBTQIA+”, declarou. Ao mesmo tempo, ele colocou uma máscara com as cores da bandeira da comunidade.

“Que a gente nunca perca o orgulho de ser o que realmente é. Isso é o mais importante”, acrescentou Patricia Rocha, âncora do telejornal. “Juliano Dip é gigante! Te admiro demais, cara! Você é fodástico”, escreveu Lucas Martins, repórter da Band, nos comentários do perfil Vire Jornalista, que repercutiu o momento.

A internet reagiu em peso em razão do depoimento sincero de Juliano. “É sobre amor, mas também sobre resistência. E o nosso orgulho permanecerá!”, afirmou um internauta. “Aí eu vi durante meu café hoje, ainda fico arrepiado”, admitiu outro.

“Juliano é uma das pessoas mais necessárias no jornalismo hoje”, exaltou uma terceira. “Lembrando que ele fez uma excelente reportagem relatando o preconceito dentro do LGBTQI+, onde um rapaz com o vírus HIV relata todo problema sofrido”, destacou mais um.

A última semana foi marcada por um ataque homofóbico de Sikêra Jr, três dias antes do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ao vivo, ele chamou a comunidade de “raça desgraçada”.

“Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança”, detonou ao vivo. “É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar”, disparou.

Confira: