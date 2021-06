Após diagnóstico de depressão, acreana Raissa Barbosa esbanja corpão em Dubai

Raissa Barbosa decidiu passar alguns dias de férias em Dubai após um período difícil.

Nas últimas semanas, a ex-’A Fazenda 12’ foi diagnosticada com depressão, depois de sofrer uma série de graves crises de ansiedade e ser internada em um hospital em São Paulo.

Além do tratamento, a modelo decidiu se afastar da correria do dia a dia e aproveitar as belezas do país árabe.