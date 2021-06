Após truque do ‘TikTok’, estrela da TV fica cega e com cicatrizes no rosto

A apresentadora e estrela do Big Brother Australiano Tilly Whitfeld, de 21 anos, revelou o porquê de ter aparecido com uma máscara de argila preta no rosto nas últimas semanas que participou do reality.

Ela fez um um truque mostrado no “TikTok” o que a fez ficar com cicatrizes e perder a visão temporariamente.

Ao jornal “The New York Times“, a modelo revelou que viu um vídeo em que uma pessoa famosa por postagens de beleza mostrava uma técnica que consistia em aplicar agulhadas no rosto com tinta para obter sardas falsas por até seis meses.

Seguindo o site CM Jornal, Tilly replicou a “técnica” em si e acabou perdendo a visão temporariamente e ganhando cicatrizes de queimadura no rosto, principalmente nas bochechas. A jovem explicou que comprou a tinta pelo eBay e que não sentiu dor no procedimento:

“Comecei o procedimento e não doeu nada, por isso achei que não devia parar”, explicou. Porém, ela não sabia que a tinta tinha altos índices de chumbo e foi ele quem causou todo o estrago, causando, além das cicatrizes, cegueira temporária.

Tilly ainda contou que já gastou cerca de 10 mil dólares para reverter os efeitos da tinta, mas que não teve muito sucesso:

“A resposta tem sido que fui estúpida e, sinceramente, eu concordo. Foi este o resultado de tentar deixar de ter as cicatrizes com que fiquei depois de replicar um procedimento de beleza que vi no TikTok, dois meses antes de ir para o Big Brother”, confessou em entrevista.

Veja a seguir, como o rosto de Tillly ficou após a reprodução do “truque”: