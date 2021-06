Band desiste de antecipar estreia de Faustão, que fica fora da TV até 2022

Apesar da grande expectativa do mercado em torno da reestreia de Fausto Silva na programação da Band, é quase certo que o apresentador deverá passar o restante do ano fora das telinhas. A possibilidade de antecipar a estreia do comunicador para o último trimestre de 2021 até chegou a ser discutida, mas agora está próxima de zero. No fim das contas, pesou o que estava combinado em contrato. Oficialmente, Faustão só voltará a ser colaborador da emissora a partir de 1º de janeiro de 2022, um dia depois da data original do término de seu vínculo com a Globo.

De acordo com Flávio Ricco, a emissora utilizará o próximo semestre para acertar alguns detalhes pendentes sobre a próxima empreitada profissional de Fausto Silva. Até agora, não há uma decisão se ele apresentará só um programa ou se terá diversas atrações na programação da Band. Além disso, o núcleo do apresentador na nova emissora ainda está sendo formado, e só depois da equipe de produção estar completa será possível discutir sobre ideias e formatos.

